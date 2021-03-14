Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 21:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir’de tedbirleri ihlal edenlere yaklaşık 1,5 milyon lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir’de “Dinamik Denetim Süreci” kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan kişi ve işletmelere 1 milyon 489 bin 189 lira ceza uygulandı.
Ülke genelinde “Dinamik Denetim Süreci” kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.
İzmir’de dün gerçekleştirilen denetimlere 2 bin 153 personel katıldı.
Denetimlerde, kurallara uymayan kişi ve işletmelere toplam 1 milyon 489 bin 189 lira para cezası kesildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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