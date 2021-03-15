Sakarya'da, oğlunun özel kreşte şiddete maruz kaldığını öne süren baba, öğretmen ve kreş sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adapazarı ilçesindeki özel bir kreşe 5,5 yaşındaki oğlu Musap ile kızı Asel'i gönderen baba Tümay Uzun, çocuklarını kreşe almaya gittiğinde başını tutan oğlunun acı duyduğunu söylediğini anlattı.

İlk etapta oğlunun düştüğünü düşündüğünü, yoldayken birkaç kez daha başına ne olduğunu ısrarla sorduğunu ifade eden Uzun, "Sonradan 'Başım çok acıyor' diyerek ağlamaya başladı. Bu esnada 3,5 yaşındaki kızım Asel, 'Baba öğretmen itti' dedi. O zaman şüphelendim ve hemen kreşe geri döndüm" dedi.

"Maalesef bu üzücü görüntülere ulaştık"

Okul müdürünü arayarak kreşteki kamera kayıtlarını izlemek istediğini söylediğini söyleyen Uzun sözlerine şöyle devam etti:

"Oğlumun kreşte düştüğünü, çok şiddetli çarptıysa doktora götüreceğimi, bu nedenle kamera kayıtlarını izlemek istediğimi söyledim. Müdür olayları bilmediği için izlemem için onay verdi. Kamera görüntülerini darbeden öğretmen ve yanında bir kişiyle izledik. Maalesef bu üzücü görüntülere ulaştık"

Görüntüleri izleyen baba, öğretmen ve kreş yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.