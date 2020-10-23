Muğla, İzmir, Osmaniye ve İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 17 sanlıdan zanlılardan 4'ü savcılık talimatıyla salıverildi, 13 zanlı ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla yurt dışına illegal şekilde çıkarıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, 21 Ekim'de Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Ortaca ve Datça ilçeleri ile İzmir, Osmaniye ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.