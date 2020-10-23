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Battalgazi Belediye Başkanı Güder'in COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder'in yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım COVID-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, kendimi gayet iyi hissediyorum. Doktorlarımızın tavsiyesiyle tedavim evimde devam edecektir. Rabb'im Şafi ismi şerifleri hürmetine tüm hastalarımıza acil ve hayırlı şifalar lütfeylesin" ifadelerine yer verdi.
Bugün yaptırdığım #Covid19 testim Pozitif çıktı.— Osman Güder (@osmangudertr) October 23, 2020
Hamdolsun, kendimi gayet iyi hissediyorum. Doktorlarımızın tavsiyesi ile tedavim evimde devam edecektir. Rabbim Şafi ismi şerifleri hürmetine tüm hastalarımıza acil ve hayırlı şifalar lûtfeylesin.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 19:55
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