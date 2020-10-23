Kaza geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul-Bursa-İzmir otobanı kuzey gişelerinde meydana geldi.

İstanbul yönünden Bursa’ya giden N.Ç idaresindeki cipin sürücüsü gişe geçisinde bariyere çarptı. Cipte bulunan sürücü N.Ç ile yanındaki S.Ç, N.A ve 7 yaşındaki M.Ö yaralandı. Kaza yapan lüks cip ise hurdaya döndü.

Kazadan sonra olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri cipte sıkışan yaralıları araçtan çıkardı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan N.Ç, S.Ç ve N.A’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.