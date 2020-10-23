Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, lastik bottaki 21 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi açıklarında lastik bot içinde bir grup yabancı uyruklu olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, lastik bottaki 21 kişiyi bota alarak, karaya çıkardı.
Marmaris Limanı'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Sahil GüvenlikSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 19:29
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