Haber Giriş: Kaynak: AA
Düzce'de kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Cafer Tunç'un kullandığı kamyon, D-100 karayolu Bolu Dağı çıkışı Kaynaşlı mevkisinde Oğuzhan Gülbay yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki Furkan Dülger, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kamyon sürücüsü ile otomobilden çıkarılan iki kişi, çevre hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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