Mudurnu'da heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı

Avdullar Merkez Mahalleye ulaşımın sağlandığı kara yolunda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı, zarar gören 2 elektrik direği nedeniyle de kesinti yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, İlçe Özel İdare ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu yol ulaşıma açılırken, SEDAŞ ekipleri de zarar gören direkleri tamir etti.
Köyde yaklaşık 6 saat süren elektrik kesintisi çalışmaların tamamlamasının ardından giderildi.