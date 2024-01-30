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Türkiye
AA 30.01.2024 03:34

Kağıthane'de kamyon sürücüsü araçlara çarpıp kaçtı

İstanbul Kağıthane'de kamyon sürücüsünün araçlara çarpıp kaçtığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kağıthane'de kamyon sürücüsü araçlara çarpıp kaçtı

Yahya Kemal Mahallesi'nden Harmantepe Mahallesi'ne seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyon, sokakta park halindeki araçlara çarparak kaçtı.

Kazaya karışan araç sahiplerinden Selahattin Yılmaz, kaza nedeniyle gürültüyle uyandığını söyledi.

Komşusunun kendisini arayıp bir kamyonun aracına vurduğunu bildirmesi üzerine sokağa indiklerini belirten Yılmaz, "Cellat gibi hiç durmadan önüne gelen araca sağlı sollu vurarak gitmiş, kaçmış. Hatta bir bakkal komşumuz aracın plakasını almış, onun da tentesini sürterek geçmiş. Kendisi de arkadan bağırmasına rağmen aracı durduramamış. Bir sonraki binanın kirişine sürterek geçmiş, telefon kablolarına zarar vermiş. Bazı araçların aynalarını kırarak geçmiş" diye konuştu.

Yılmaz, kaza nedeniyle karakola gittiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mağduriyetimizi dile getirmemize rağmen sağlıklı çözüm bulamadık ama muhtemelen savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bildiğimiz 6 araç şu anda..."

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