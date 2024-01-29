Zonguldak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 bebek hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde M.C.'nin kullandığı otomobil, Zonguldak-Bartın kara yolunun 21. kilometresinde, şarampole devrildi.
Kazada A.R.C., G.C., A.N.C. ve A.C. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 1 yaşındaki A.R.C.'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındığı kara yolunda, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.