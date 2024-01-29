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Türkiye
AA 29.01.2024 22:12

Zonguldak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 bebek hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir bebek hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 bebek hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde M.C.'nin kullandığı otomobil, Zonguldak-Bartın kara yolunun 21. kilometresinde, şarampole devrildi.

Kazada A.R.C., G.C., A.N.C. ve A.C. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 1 yaşındaki A.R.C.'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındığı kara yolunda, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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