Açık -1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 30.01.2024 03:42

Yüksekova'da çığ düştü: 1 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu Dağlıca bölgesinde çığ düştü, tonlarca kar kütleri karayolunu kapladı. Karayolu ekipleri düşen çığı temizlemek için bölgede çalışma başlatırken, 10 metre yükseklikten düşen personel ağır yaralandı.

Yüksekova'da çığ düştü: 1 yaralı

Türkiye'nin çığ tehlikesi konusunda riskli bölgelerin başında bulunan Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Akşam saatlerinde Yüksekova-Dağlıca Karayoluna çığ düştü. Yüksek kesimden kopan kar kütlesi karayolunu ulaşıma kapattı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerinin yol açma çalışması yaptığı sırada ekip şefi Harun Kandaş, 10 metre yükseklikten boşluğa düşerek ağır yaralandı.

Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kandaş'ın sağ ayağında 3 kırık olduğu tespit edildi. Kandaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.

ETİKETLER
Hakkari Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Kağıthane'de kamyon sürücüsü araçlara çarpıp kaçtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:58
Otomobil çarptığı direkte asılı kaldı: 4 yaralı
03:53
Kocaeli'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
03:49
Mudurnu'da heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı
03:40
Batı Trakya’da "29 Ocak" direnişi anıldı
03:36
Kağıthane'de kamyon sürücüsü araçlara çarpıp kaçtı
02:02
Sisi ile Guterres, UNRWA'ya finansman sağlamaya devam etmenin önemini vurguladı
Toronto'da sürüngen hayvan ve bitki fuarı düzenlendi
Toronto'da sürüngen hayvan ve bitki fuarı düzenlendi
FOTO FOKUS
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ üniversitelilerle bir araya geldi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ üniversitelilerle bir araya geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ