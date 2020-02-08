Haber Giriş: Kaynak: AA
MSB'den karla kaplı dağlarda terörle mücadele videosu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda ve zorlu hava koşullarındaki faaliyetlerinin yer aldığı bir video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığını sosyal medya hesaplarından, "Bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan Türk milletinin gücüyüz" başlığıyla bir video paylaşıldı.
Videoda, Mehmetçiğin yüksek rakımlı, karla kaplı dağlarda ve zorlu hava koşullarında yaptıkları faaliyetler görülüyor.
Karada ve havada faaliyet icra eden Mehmetçiklerin yer aldığı videoda, "Ne fırtına ne kar ne kış bizi yolumuzdan döndüremez" sözleri kullanıldı.
Etiketler: msb milli savunma bakanlığı mehmetçikSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 20:35
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