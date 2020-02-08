Milli Savunma Bakanlığını sosyal medya hesaplarından, "Bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan Türk milletinin gücüyüz" başlığıyla bir video paylaşıldı.

Videoda, Mehmetçiğin yüksek rakımlı, karla kaplı dağlarda ve zorlu hava koşullarında yaptıkları faaliyetler görülüyor.

Karada ve havada faaliyet icra eden Mehmetçiklerin yer aldığı videoda, "Ne fırtına ne kar ne kış bizi yolumuzdan döndüremez" sözleri kullanıldı.