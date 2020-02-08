Düzce'nin Gölyaka ilçesinin Güzeldere mevkiinde kar nedeniyle kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında bir kepçe yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği, Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Ters dönen kepçenin altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Halat yardımıyla aşağı inen ekipler, yaralılardan birini yukarıya taşıdı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Diğer yaralıyı kurtarma ve cesedi çıkarma çalışmaları sürüyor.