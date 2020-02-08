Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde baskınlar gerçekleştirdi.

Merkez Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren 3 ve merkez Osmangazi ilçesinde bir umuma açık iş yerine yapılan şok baskında bazıları il dışından geldikleri tespit edilen kişilerin kumar oynadıkları belirlendi.

[Fotoğraf: AA]

3 iş yerinde 2 tombala makinesi, 2 karton tombala levhası, 180 tombala topu, 264 tombala kartı ve 522 farklı oyun kartı ele geçirildi, Osmangazi'deki iş yerinde de çok sayıda oyun kağıdına ve masalardaki paraya el konuldu.

Ekiplerce 8 şüpheliye adli işlem yapıldı, 60 kişiye 73 bin 500 lira idari para cezası verildi.