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Karantinadaki üniversite öğrencisine pasta sürprizi
Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilen üniversite öğrencisi Şeyma'nın bugün 25. yaş günüydü. Gözlem süreci devam eden Şeyma, doğum gününü sağlık görevlisinin getirdiği pastayla kutladı.
Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilen kişilerin Ankara'da Zekai Tahir Burak Hastanesindeki gözlem süreci devam ediyor.
Tedbir amaçlı gözlem altında tutulan yolcular arasında bulunan üniversite öğrencisi Şeyma'nın doğum günü pastasını, bir sağlık görevlisi verdi.
Tek kişilik sürpriz 25. yaş kutlamasının fotoğrafını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı.
Bakan Koca, fotoğrafa, "Nice sağlıklı yıllara Şeyma, gözlem süresi bittikten sonra inşallah hep beraber kutlayacağız" notunu düştü.
Nice sağlıklı yıllara Şeyma— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 8, 2020
Vuhan’dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızdan üniversite öğrencisi Şeyma, 25. yaşını tek başına kutladı. Gözlem süresi bittikten sonra inşallah hep beraber kutlayacağız. pic.twitter.com/lEZklni74B
Etiketler: Zekai Tahir Burak Hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gözlem süreci doğum günü çin wuhanSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 17:59
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