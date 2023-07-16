Motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı tutuklandı

Kağıthane'de uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak şehit eden şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 21 yaşındaki Osman Boyraz çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Boyraz'ın "Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Kağıthane'de dün uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan O.B'nin kullandığı motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Alp Efe Bekit, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Kazanın ardından gözaltına alınan O.B'nin ise ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu belirlenmişti.

Şehit polis memurunun cenazesi, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya götürülmüştü.