Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.07.2023 13:58

Jandarma, Uludağ'da muhtemel orman yangınlarına karşı devriyeye başladı

Bursa Uludağ'da jandarma ekipleri, olası orman yangınlarına karşı devriyeye başladı.

Jandarma, Uludağ'da muhtemel orman yangınlarına karşı devriyeye başladı
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları sonrasında başta Uludağ Milli Parkı olmak üzere Bursa genelinde denetimler artırıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve Jandarma Arama Kurtarma timleri, Uludağ Milli Parklarda nöbet tutup, devriye geziyor. Tam teçhizatlı ekipler, bölgeden geçen araçları da durdurup kimlik kontrolü yapıyor.

Jandarma, Uludağ'da muhtemel orman yangınlarına karşı devriyeye başladı

Yangınlara karşı dron ile bölge inceleniyor

Sıcak havalardan kaçarak Uludağ'da piknik yapan vatandaşlar uyarılırken, ormanların içi ve çevresinde olası orman yangınlarına karşı dron ile bölge inceleniyor.

Bursa Valiliği resmi tescilli orman parkı, piknik-mesire alanlarında 30 Haziran-30 Eylül tarihlerinde akşam saat 20.00'den ertesi sabah saat 08.00'e kadar mangal, semaver ve benzeri amaçlarla kontrollü ateş yakmayı yasaklamıştı.

ETİKETLER
Bursa Yangın
Sıradaki Haber
Hakkari'de, Cilo-Sat Dağları'na çıkan 4 kişiden haber alınamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:22
FETÖ elebaşının yaşadığı Pensilvanya'da araçlı ve uçaklı gösteriler düzenlendi
15:14
İETT otobüsü arızalandı, vatandaşlar sıcakta mağdur oldu
15:17
MSB: Yunanistan ve Suriye sınırında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 28 kişi yakalandı
15:18
Hatay'da ormanlık alanda yangın
14:55
Sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı
14:46
Deprem bölgesindeki "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri" yarın açılıyor
İstanbul'da sıcak hava
İstanbul'da sıcak hava
FOTO FOKUS
Hatay'da ormanlık alanda yangın
Hatay'da ormanlık alanda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ