Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.07.2023 13:54

Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı

Ankara-İstanbul Anadolu Otoyolu, Gümüşova-Gölyaka kavşakları arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu güzergahta trafik 21 Temmuz saat 17.00'ye kadar "her iki yönde" kontrollü devam edecek.

Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), söz konusu çalışmaların 2023 yılı çalışma sezonu kapsamında yapıldığını aktardı.

Açıklamada, ağır taşıt trafiğinin yol kalitesini deforme etmesi ve yolların kış aylarına hazırlığı dikkate alınarak vatandaşların daha güvenli ve konforlu yolculuk yapmalarının hedeflendiğine işaret edildi.

"Çalışmalar, Anadolu Otoyolu'nun Hendek Kavşağı ile Gölyaka Kavşağı arasında yer alan O-4/22 kilometresi. 12+270-kilometresi: 15+150 arası Ankara istikametinde devam etmekte ve trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları, gerek sosyal medyada gerekse yol boyunca yapılacak bilgilendirmelere uymaları gerektiği belirtildi.

Yolun tamamen trafiğe açılışı için planlanan tarihin 21 Temmuz saat 17.00 olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Ankara İstanbul
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:22
FETÖ elebaşının yaşadığı Pensilvanya'da araçlı ve uçaklı gösteriler düzenlendi
15:14
İETT otobüsü arızalandı, vatandaşlar sıcakta mağdur oldu
15:17
MSB: Yunanistan ve Suriye sınırında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 28 kişi yakalandı
15:18
Hatay'da ormanlık alanda yangın
14:55
Sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı
14:46
Deprem bölgesindeki "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri" yarın açılıyor
İstanbul'da sıcak hava
İstanbul'da sıcak hava
FOTO FOKUS
Hatay'da ormanlık alanda yangın
Hatay'da ormanlık alanda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ