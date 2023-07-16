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Türkiye
DHA 16.07.2023 13:36

Beşiktaş'ta ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Beşiktaş’ta polis ekipleri şüphe üzerine motosikletli 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin elindeki poşette, ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi polis merkezine götürüldü.

Beşiktaş'ta ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

Levazım Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen olayda caddede denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine 2 kişinin bulunduğu motosikleti durdurdu.

Motosiklette ve şüpheli 2 kişinin üzerinde yapılan aramalarda herhangibir suç unsuruna rastlanmadı.

Polis ekipleri bu kez, Servet Özay K.'nin elinde bulunan ekmek poşetini incelemek istedi.

Poşette bulunan ekmekleri detaylı inceleyen ekipler, ekmeklerden birinin içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Servet Özay K. ile yanında bulunan S.P. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin serbest kaldığı öğrenildi. 

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