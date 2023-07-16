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Türkiye
DHA 16.07.2023 13:54

Hakkari'deki Cilo buzullarında kayıp 2 kişi kurtuldu

Hakkari'de Cilo Dağı eteklerindeki buzulların bulunduğu bölgede kaybolan 4 kişiden 2'si bölgedeki ekiplerin çalışması sonucu yaralı kurtarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'deki Cilo buzullarında kayıp 2 kişi kurtuldu
[Fotograf: DHA]

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, buzulların bulunduğu bölgeye gezmeye giden 18 doğaseverden 4'ünün kaybolduğu ihbarının yapıldığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve karakol ekiplerinin yönlendirildiğini söyleyen Akbıyık, Kara Kuvvetleri Komutanlığının da helikopter desteği verdiğini ifade etti.

Helikopterle bölgeyi havadan incelediğini ifade eden Akbıyık, ekiplerin fedakarca yürüttüğü çalışma sonucu kayıp 4 kişiden 2'sinin yaralı kurtarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu söyleyen Akbıyık, yerleri tespit edilen diğer 2 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

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