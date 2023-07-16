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Türkiye
DHA 16.07.2023 02:15

"Dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru şehit oldu

Kağıthane'de denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekibinin durdurmak istediği bir motosikletli, görevi başındaki polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Polis memuru, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

"Dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru şehit oldu

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorsikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi’nde sabit denetim noktası oluştururken, şüphe üzerine motosikleti durdurmak istedi.

Kendisine defalarca ‘Dur’ ihtarında bulunulan motosiklet sürücüsü hızını arttırarak polis memurlarının üzerine sürdü. Yüksek hıza ulaşan motosiklet, görevli polis memuru Alp Efe Bekit’e çarptı.

Hastanede şehit oldu

Polis memuru ağır yaralanırken motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılan yaralı polisin leğen ve uyluk kısmında ciddi kırık oluştuğu, sol diz altında ciddi derecede çatlak bulunduğu ve sol bacağında iç kanama tespit edildiği belirtildi.

Polis memuru Bekit, tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü Osman Boyra ise hafif yaralı olarak Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosikletin trafikten men edildiği ve abartı egzozunun bulunduğu belirlendi. Yaralı polis memurunun tedavisine devam edildiği öğrenildi. 

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