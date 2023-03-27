Eskişehir'de tost satan Suat Aktaş siparişi hızlı ulaştırmak için motosikletinin anahtarını üzerinde bıraktı. Aktaş’ın motosikleti tost hazırladığı sırada iş yerinin önünden çalındı.

Elinde tostla motosikletinin peşinden koşan Aktaş, bir süre kovaladığı hırsızın dengesini bozarak motosikletten düşmesini sağladı.

Düşmenin etkisiyle yerde hırsızla birlikte sürüklenen Aktaş, kaçmaya çalışan hırsızı üstüne atlayarak yakaladı. Olayın gerçekleştiği anlar sokak güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"Biri şaka yapıyor sandım"

Motosikletinin çalınma anını anlatan iş yeri sahibi Suat Aktaş, "Dükkanda tek başıma duruyordum. Paketim hazır olmak üzereydi, ben de dükkanı kapatıp çıkacaktım. Hızlı olsun diye motorun üzerine anahtarımı bıraktım ve içeriye paketi almaya girdim. Tam paketi hazırlarken motosikletin çalıştığını fark ettim. Birisi şaka yapıyor sandım ve kapıdan baktığım zaman hiç tanımadığım birisi vardı. Beni görünce o da panikledi. Gaza basıp kaçmaya çalıştı. Ben de motosikletin arka çantasındaki lastiklerden çekerek dengesini kaybettirdim. Sonrasında lastik kopunca yerde biraz sürüklendim. Sonra o da dengesini kaybetti ve motosikletle birlikte caddeye doğru sürüklendik. Orada da üstüne atlayarak etkisiz hale getirdim ve polislerin gelmesini bekledim" dedi.

"İki tane de çocuğum var ben motorun peşinden koşarken onları düşündüm"

Hırsızın peşinden koştuğu anlarda çocuklarını düşündüğünü söyleyen Aktaş, “Sonuçta burada esnafız, para kazanıyoruz. Yeri geldi kuryelik yaptım ve şimdi de dükkan açtım. Burası ekmek teknesi. İki tane de çocuğum var, ben motorun peşinden koşarken onları düşündüm" dedi.