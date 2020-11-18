Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 13:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Motosikleti yatarak kullanan iki sürücüye 9 bin 750 lira ceza
Hatay'da iki motosiklet sürücüsü otoyolda yarış yaptı. Motosikleti yatarak kullanan sürücülere, trafiği tehlikeye sokmak ve araç kullanma kurallarına aykırı davranıştan 9 bin 750 lira ceza kesildi.
Payas-Dörtyol Otoyolu'nda motosikletle yarış yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, otoyolda motosikletleriyle yarıştığını belirlediği N.B. ile H.M'yi yakaladı.
Trafiği tehlikeye sokan ve araç kullanma kurallarına aykırı davranan 2 sürücüye 4 bin 875'şer lira ceza verildi.
Yarışta kullanılan ve tescil kaydı bulunmayan motosikletlerden biri de trafikten men edildi.
Etiketler: Trafik
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