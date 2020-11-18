Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde kamyonetle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.
Rifat D. idaresindeki kamyonet, ilçe girişinde karşı yönden gelen Mehmet İ. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrularak kaldırıma çıkan otomobildeki sürücü Mehmet İ. ile araçtaki Huriye ve kızı Emine yaralandı.
Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahale sonrası Afyonkarahisar ve Isparta'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
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