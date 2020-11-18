Kars'ın Sarıkamış sınırlarında inşa edilen Karakurt Barajı nedeniyle 21 Nisan 2020'de Sarıkamış-Horasan kara yolu ulaşıma kapatılarak Karaurgan köyü üzerindeki alternatif yol kullanılmaya başlandı.

[Fotoğraf: AA]

Eski yolun baraj suları altında kalması nedeniyle yaklaşık 7 aydır alternatif yolu kullanan sürücüler, yeni yapılan 4 şeritli kara yolunun 2 şeridini kullanıyor.

Kars Milletvekili Ahmet Arslan, baraj nedeniyle kapanan 50 kilometrelik eski yol yerine, daha kuzeyden toplam 1780 metrelik viyadükleri de içeren 46 kilometrelik bölünmüş ve sıcak asfalt olan yeni yol yapıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Yeni yolda 5 viyadüğün bulunduğunu anlatan Arslan, "En uzunu 513 metre olan Karakurt Viyadüğü de dahil, bunlardan 3'ü bitirildi. Ayrıca 120 metre yükseklik, 575 metrelik uzunluğundaki Taşlıgüney-2 Viyadüğü ve 313 metre uzunluğundaki Şehit Halit Viyadüğü'nün inşaatı ise devam ediyor" dedi.