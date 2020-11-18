Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde bir köye karantina kararı
Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki bir köyde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Kırklareli Valiliği, Balaban köyü için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı aldı.
Karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.
Etiketler: Koronavirüs
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