Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 12:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da ormandan 28 kamyon çöp çıktı
Antalya'da bilinçsizce atılan atıklar, ormanlık alanı çöplüğe çevirdi. Belediye ekiplerinin iş makineleri ile temizlenen ormandan 28 kamyon çöp toplandı.
İnşaat atıkları, çöpler, ahşap mobilyalar....
Hepsi ormanlık araziye atıldı.
Doğaya atılan çöpler adeta toprağı kapladı, orman çöplüğe döndü.
Bilinçsizce çöp attılar
Turizm kenti Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yer alan ormanlık alana bilinçsizce çöp atıldı.
Bölgedeki kirlilik ekipleri harekete geçirdi. Döşemealtı Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçti.
İş makineleri ve ekipmanları ormanlık bölgeye gönderildi. Çam ormanlarının dokusuna verilen zararın ortadan kaldırılması için temizlik yapıldı.
28 kamyon çöp çıktı
3 iş makinesi ve 7 kamyonla saatler süren temizlik çalışmasında ormanlık alan çöplerden arındırıldı.
Temizlik yapılan bölgeden 28 kamyon çöp çıktı. Çam ormanları temiz olan eski günlerine döndü.
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