Ahmet Arslan Caddesi'ndeki Kafkas Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında park halinde olan M.A'ya ait kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Aracın ön kısmında çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine giden polis ekiplerinin çevre güvenliği almasının ardından itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Büyük bir kısmı yanarak kullanılamaz hale gelen kamyonetteki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.