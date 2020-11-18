Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta yanan park halindeki kamyonet küle döndü
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta park halindeki kamyonette bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.
Ahmet Arslan Caddesi'ndeki Kafkas Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında park halinde olan M.A'ya ait kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Aracın ön kısmında çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine giden polis ekiplerinin çevre güvenliği almasının ardından itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Büyük bir kısmı yanarak kullanılamaz hale gelen kamyonetteki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Son Haberler
- 13:19
- 13:17
- 13:03
- 12:58
- 12:54
Sıradaki Haber
Van Gölü çekildi, tarihi yapılar ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz