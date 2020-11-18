Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü: 101 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli dönemlere ait 101 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şefaatli ilçesinde İ.İ. ve S.İ'nin elinde tarihi eser olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 101 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tarihi Eser
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