Helvacıoğlu, ilçede at arabasıyla yük taşımacılığı yapanlarla bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Helvacıoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle hayata geçirdikleri projeyle at arabaları yerine triportör kullanılacağını belirtti.

İlçede at arabasıyla yük taşıyıcılığının sona ereceğini anlatan Helvacıoğlu, şunları söyledi:

"Şehir içi trafikte kullanılması sıkıntı yaratan ve günün şartlarına uymayan, ihtiyaçları karşılamayan at arabalarının kaldırılması ile ilgili bu işi yapan hemşehrilerimiz ile projemiz hakkında görüşüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirilen ve belediye meclisimizce onaylanan proje çerçevesinde Keşan'da yeni bir dönemi başlatıyoruz. At arabalarını getirecekler, triportörleri götürecekler."