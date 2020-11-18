Elazığ'da 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kent merkezinde 18 bin 868 konutluk proje yürütülüyor.

Kırsaldaki depremzedelerin de yaralarını sarmak için çalışma yapan TOKİ, Baskil, Sivrice ve Maden ilçeleri ile merkeze bağlı toplam 300 köyde 4 etap şeklinde ihalesi yapılan 1015 konut projesini uyguluyor.

[Fotoğraf: AA]

Çalışmaların hızla sürdüğü köylerde, geri dönüşüm özellikleriyle "doğayla dost" olarak da bilinen çelik konstrüksiyon konutlardan 285'inin yüzde 50'si tamamlanma aşamasına geldi.

Radye temel üzerine en ileri yapı teknolojisiyle inşa edilen 90 metrekarelik konutlar, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle kırsaldaki vatandaşlara huzur ve güven içinde doğayla iç içe yaşam imkanı sunacak.

[Fotoğraf: AA]

"Depreme dayanıksız evlerden kurtaracak"

TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır, acı depremin hemen ardından kent merkezinde olduğu gibi kırsalda yaşayan vatandaşların da konut ihtiyacını karşılamak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

AFAD tarafından hak sahipliği süreci tamamlanan konutlarda ihaleye çıkmak suretiyle yaklaşık 1015 çelik konstrüksiyon köy evinin yapım işini başlattıklarını ifade eden Karabayır, "Konutlarımız radye temel üzerine hafif çelikten depreme dayanıklı yapılmaktadır. Vatandaşlarımızı eski kerpiç ve depreme dayanıksız evlerden kurtaracak yapılar bunlar" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"İhale bedeli 281 milyon 958 bin lira"

Ömer Faruk Karabayır, merkez köyler ile Baskil, Sivrice ve Maden ilçelerindeki 300 köyde 4 etap şeklinde ihalesi yapılan konutların ihale bedelinin KDV hariç 281 milyon 958 bin lira olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Kırsaldaki evlerin 1. etabını oluşturan ve yapımına ilk başlanan merkeze bağlı Değirmenönü, İçme ve diğer 16 köydeki 285 konutun yüzde 50'sinin tamamlanma aşamasına geldiğini, bunların yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceğini anlatan Karabayır, şöyle konuştu:

"Evlerimizi öncelikli olarak sorunsuz hazine arazisi varsa orada yapmaya çalışıyoruz. Yoksa yine AFAD'dan gelen hak sahipliği listeleri doğrultusunda vatandaşın kendi arazisi üzerinde bize gösterdikleri arsalarına evlerimizi yapıyoruz. 2+1 konutlarımızda salon, oturma ve yatak odası, banyo, tuvaletler bulunmakta. Evler mutfak dolaplarıyla tam teşekküllü, kullanıma hazır köy evleri şeklinde planlandı. İnşallah kent merkezinde olduğu gibi köylerimizde de vatandaşlarımız rahatlıkla oturabilecekleri evlere en kısa sürede kavuşacak."