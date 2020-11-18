Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Bozyazı ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.

Kontrollerde, ruhsat tezkeresi almadan balık avı yaptığı tespit edilen iki kişiye 8 bin lira idari ceza uygulandı.