Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı balık avlayan iki kişiye 8 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'de ruhsatları olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yapan iki balıkçıya 8 bin lira ceza kesildi.
Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Bozyazı ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.
Kontrollerde, ruhsat tezkeresi almadan balık avı yaptığı tespit edilen iki kişiye 8 bin lira idari ceza uygulandı.
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