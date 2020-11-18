Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Yürücekler Mahallesi Orhaneli-Bursa karayolunda bir aracı durdurdu.
Yapılan aramalarda aracın farklı bölümlerine zulalanmış 5 kilogram metamfetamin yakalandı.
Araçta bulunan H.A. ve M.S. gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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