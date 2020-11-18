Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çöp yangını Marmaray seferlerini aksattı
[Fotoğraf: AA]
Zeytinburnu'nda Marmaray hattındaki bir üst geçidin altındaki çöpler henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından aksayan seferler normale döndü.
Kazlıçeşme'de Marmaray Hattı'ndaki bir üst geçidin altında bulunan çöpler henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle Marmaray seferleri bir süre aksadı.
Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü.
Etiketler: Marmaray
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