Kazlıçeşme'de Marmaray Hattı'ndaki bir üst geçidin altında bulunan çöpler henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle Marmaray seferleri bir süre aksadı.

Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü.