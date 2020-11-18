ASELSAN, yoğun istek üzerine logosunun yer aldığı ürünleri altı farklı konsept tasarımda buluşturuyor.

Hikâye ve ürünün bir araya geldiği tasarımlarda, değerli Türk Bilim insanlarının kahramanlaştırıldığı, farklı teknolojik terimlerin ve formüllerin açıklandığı, işaret dilinin ve Braille alfabesinin kullanıldığı çeşitli konseptler yer alıyor.

ASELSAN 1975’te ASELSAN’ın teknolojik çözümlerinin ve bir yıl önce ASELSAN tarafından faaliyete geçirilen, gelecek nesillere teknoloji okuryazarlığı alışkanlığını aşılamayı hedefleyen Tekno Macera platformunun sevimli robot karakteri ASEL’in de yer aldığı ürünler satışa çıkarıldı.

Çeşitli konseptlere göre üretilmiş çanta, şapka, tişört, polar hırka, mont gibi tekstil ürünleri, kırtasiye ürünleri, kupa, termos gibi günlük kullanıma yönelik ürünler ve daha birçok ürün mağazada satışa sunuldu.

ASELSAN 1975, hem fiziki mağazada hem de internet sayfası üzerinden hizmet verecek.www.aselsan1975.com adresinden kredi kartı ile alışveriş yapılabilecek ve yurdun dört bir köşesine kargo teslimatı yapılacak.