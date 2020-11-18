Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu’da CHP il binası COVID-19 nedeniyle geçici olarak kapatıldı
CHP Ordu İl ve Altınordu ilçe başkanlığının bulunduğu binanın, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldığı duyuruldu.
CHP İl Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Personelimizin COVID-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Ordu İl Başkanlığımızın ve Altınordu İlçe Başkanlığımızın yer aldığı parti binamız dezenfekte edilerek geçici süreyle kapatılmıştır. Parti binamız tekrar dezenfekte edilecek olup 23 Kasım 2020 tarihinde açılacaktır, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadesine yer verildi.
Etiketler: Koronavirüs
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