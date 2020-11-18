Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Nisan'da hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, dün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yayınladığı mesajda babası için Türkiye'ye getirmeye çalıştığı ilacı, şimdi kendisinin kullandığını ifade eden Taşçıoğlu, "Kim derdi ki günün birinde Çin'den babam için benim de getirtilebilmesinde uğraşlarda bulunduğum ilacı ben de aynı hastalıktan dolayı kullanacağım" dedi.