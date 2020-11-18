Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 10:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, koronavirüse yakalandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Nisan'da hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, dün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Yayınladığı mesajda babası için Türkiye'ye getirmeye çalıştığı ilacı, şimdi kendisinin kullandığını ifade eden Taşçıoğlu, "Kim derdi ki günün birinde Çin'den babam için benim de getirtilebilmesinde uğraşlarda bulunduğum ilacı ben de aynı hastalıktan dolayı kullanacağım" dedi.
Kim derdi ki gunun birinde Çin ‘ den babam icin benim de getirtilebilmesinde ugraslarda bulundugum ilaci ben de ayni hastaliktan dolayi kullanacagim ! pic.twitter.com/yzEC50xRZR— onur tascioglu (@TasciogluOnur) November 17, 2020
Etiketler: Koronavirüs
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