Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 10:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Başkale’de 38 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Van’ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 38 bin 750 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu ilçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi Sualtı mezrasına operasyon düzenledi.
Aramalarda yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen çeşitli markalarda bandrolsüz 38 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişinin uyuşturucu satmak suçundan arandıkları belirlendi.
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