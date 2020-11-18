Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor
Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde sağanak öngörülüyor. Zaman zaman bölgede yaşanacak kuvvetli rüzgar için vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin kuzey kesimlerinde başlayan yağışın öğle saatleri itibarıyla tüm bölgede etkili olması bekleniyor. Bölgenin genelinde yer yer yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zamanla kuvvetli olarak eseceği bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Meteoroloji
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