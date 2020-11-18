Ardahan'da gece saatlerinde başlayan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.

[Fotoğraf: DHA]

İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyü görünce şaşkınlık yaşadı.

[Fotoğraf: DHA]

Sabah saatlerinde güneşle birlikte kar da kısmi olarak eridi.

[Fotoğraf: DHA]

Kar yağışı Çıldır ilçesi ve bağlı köylerinde de etkili oldu.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]