Bağlar Mahallesi 15. sokak üzerinde bulunan 5 katlı iş yerinin en alt katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Dışarıdan yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İçeride kumaş ve kimyasal maddelerin de bulunduğu iş yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında herhangi bir yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

"Yaralı yok"

Olayı anlatan görgü tanığı, "Burada ileride çalışıyordum. Servis çekiyordum. Dumanları gördük. Sonra itfaiyeci arkadaşlar geldi. Dijital baskı yeri burası. Nereden nasıl kaynaklandıysa alev almıştı. Çok şükür yaralı yok" dedi.