Başkentte gece veya sabaha karşı balkon ve pencerelere tırmanarak evlere giren şüpheli M.E.Ç'yi yakalamak için polis harekete geçti.

12 evden 75 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlenen zanlıyı yakalamak için 3 özel ekip tarafından 55 farklı kamera görüntüsü incelendi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Sincap lakaplı M.E.Ç. 27 Ekim'de son olayda çaldığı eşyaları satarken "fındık" operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Şüphelinin çalmış olduğu paraları harcadığı, diğer tüm malzemeleri ise ikinci el eşya alım-satım işi yapan G.D’ ye değerinin altında sattığı belirlendi. Eşyaları kendi işyerinde piyasaya sürdüğü tespit edilen G.D ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli M.E.Ç'ye ayrıca 48 ayrı suçtan işlem yapıldığı ortaya çıktı. Sık sık cezaevine girip çıktığı ve en son COVID-19 pandemisi nedeniyle cezaevinden izinli çıkmasına rağmen hırsızlık yapmaya devam ettiği öğrenildi.

Adli makamlara sevk edilen M.E.Ç. tutuklandı.