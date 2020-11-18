Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına bekleniyor. Fırtına, cuma gününe kadar sürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına tahmin ediliyor.
Fırtınanın, cuma akşam saatlerinde etkisinin azalacağı öngörülüyor.
Sıradaki Haber
Villayı uyuşturucu imalathanesine çeviren 5 sanığa 25'er yıl hapis
Yükleniyor lütfen bekleyiniz