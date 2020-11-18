Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma akşam saatlerinde etkisinin azalacağı öngörülüyor.