Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devlet Tiyatrolarında gösterim saatlerine kısıtlama düzenlemesi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Devlet Tiyatrolarında cumartesi günleri saat 19.30'da başlayacak gösterimler, 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren saat 15.00'te başlayacak.
COVID-19 tedbirleri kapsamında il genelinde uygulanacak hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışındaki sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Devlet Tiyatroları cumartesi gösterimlerinin saatlerini değiştirdiğini açıkladı.
Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, yerleşik ve turne sahnelerinde cumartesi günleri saat 19.30'da başlayacak gösterimlerin başlama saatleri, 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren 15.00'e alındı.
Etiketler: Koronavirüs
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