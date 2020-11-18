COVID-19 tedbirleri kapsamında il genelinde uygulanacak hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışındaki sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Devlet Tiyatroları cumartesi gösterimlerinin saatlerini değiştirdiğini açıkladı.

Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, yerleşik ve turne sahnelerinde cumartesi günleri saat 19.30'da başlayacak gösterimlerin başlama saatleri, 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren 15.00'e alındı.