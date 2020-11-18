Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 yaşındaki Duygu Delen'in şüpheli ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmanın tamamlanması ile sanık Mehmet Kaplan ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duygu Delen'in avukatları, koronavirüs gerekçesiyle mazeret bildirerek 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmadı.

Sanık Mehmet Kaplan hakkında hazırlanan iddianamede, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede ayrıca, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından da çeşitli oranlarda hapis cezaları talep ediliyor.

Duruşma 17 Şubat'a ertelendi

Duruşma, sanık Mehmet Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek 17 Şubat'a ertelendi.

17 yaşındaki Duygu Delen, 13 Ağustos'ta Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. Delen'in şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan Mehmet Kaplan tutuklanmıştı.

