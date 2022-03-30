Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Motosiklet önce yayaya sonra bisikletliye çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Düzce'de Emrah Işık'ın kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Kesgin ile bisikletli Kadir Özçelik'e çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Işık ile Özçelik hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi sürüyor.
D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Beyciler sapağı mevkisinde, dün akşam yaşanan kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsü Kadir Özçelik ile motosiklet sürücüsü Emrah Işık, yaşam mücadelesini kaybetti.
Diğer yaralı Ramazan Keskin'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
3 kişi yaralanmıştı
Emrah Işık idaresindeki motosiklet, bisikletli Kadir Özçelik ve yaya Ramazan Keskin'e çarpmış, ağır yaralanan sürücüler ile yaya, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırılmıştı.
Etiketler: Trafik Kazası
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