D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Beyciler sapağı mevkisinde, dün akşam yaşanan kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsü Kadir Özçelik ile motosiklet sürücüsü Emrah Işık, yaşam mücadelesini kaybetti.

Diğer yaralı Ramazan Keskin'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

3 kişi yaralanmıştı

Emrah Işık idaresindeki motosiklet, bisikletli Kadir Özçelik ve yaya Ramazan Keskin'e çarpmış, ağır yaralanan sürücüler ile yaya, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırılmıştı.