Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 13:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Marmara ve Trakya için 'fırtına' uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ve Trakya için fırtına uyarısı yaptı. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi ve Trakya için fırtına uyarısında bulundu.
Merkezden yapılan açıklamada; rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile cuma günü ise Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/s) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Olası ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz zehirlenmesi ve çatı uçmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına
Son Haberler
- 14:57
- 14:58
- 14:42
- 14:37
- 14:25
Sıradaki Haber
Sakarya'da evin balkonu çöktü: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz