İhsaniye Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir evin çatısına uçtuktan sonra bahçeye düştü.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, aracı bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemede kaza sırasında evde kimsenin olmadığı belirlendi.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Otomobil ise vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

"Ev çöktü zannettik"

Mahallede oturan Ferhat Tutak, kaza nedeniyle çıkan sese koştuklarını belirterek, "Peş peşe patlama gibi bir ses geldi. Kiremit kırıklarının patlama seslerini duyunca biz ev çöktü zannettik. Kadınların bağrışarak bölgeden kaçtıklarını gördük. Koşarak olay yerine geldiğimizde aracın yoldan uçarak evin çatısına çarptığını ve daha sonra bahçeye düştüğünü anladık. Sürücü yoktu, kaza sonrası kaçmış" dedi.