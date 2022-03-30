Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da evin balkonu çöktü: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde inşaat halindeki evin balkonunun çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yapımı süren evin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Bu sırada balkonda çalışan işçiler S.Ç., S.K., H.Y. ve S.A., yaklaşık 2,5 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden H.Y. ve S.A, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Polis
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