Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli çalışmaları sonucu, Trabzon, Samsun ve İstanbul'da FETÖ'ye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve aralarında il kadın sorumlusunun da bulunduğu 8'i kadın 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilogram külçe altın, 49 bin 600 lira, 3 bin 300 dolar, 26 FETÖ'ye ait yasaklanmış kitap ve doküman, 1 uçaksavar mermisi, 3 uzun namlulu silah mermisi ile dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.